إندلاع حريق في منزل وحوش مواشي بجرجا

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت المسلح بسبب تطاير الشرر من شجرة نخيل مشتعلة وامتدت النيران إلى حوش ملاصق وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وقبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا لنشوب حريق في منزل بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين نشوب حريق بسطح منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب والأسمنت المسلح ملك "عدلي . ف . ا . ع" 45 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وأمتد الحريق لحوش ملاصق ملك "صفاء . ف . ع . ج" 33 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال مالكي المنزل والحوش قررا بمضمون ما سبق وأضافا بأن سبب الحريق تطاير شرر من نخلة مشتعلة بجوار منزل الأول ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية نتج عنه احتراق كمية من التبن والبوص .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة طفل في الثالثة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابًا برش خرطوش بالفخذين أصاب نفسه أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته حال تواجده رفقة شقيقة بمزرعة خاصة بوالدهما وجرى ضبط السلاح المستخدم والتحفظ عليه وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشاه من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول الطفل "ربيع . ع . ع . ع" 13 سنة طالب الى مصاباً برش خرطوش بالفخذين ومقيم دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب وشقيقه "عبد الرحمن . ع . ع . ع" 22 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفادا بأنه أثناء تواجدهما بمزرعة خاصة بوالدهما بذات الناحية وحال عبث المصاب بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابته ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية .

تم ضبط السلاح المستخدم بإرشاد المصاب وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .