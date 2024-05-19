سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك صباح اليوم الأحد

أسعار الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.



يأتي ذلك في ضوء الأحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم وتؤثر على سعر العملة الخضراء.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار الأمريكي:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي نحو 46.83 جنيه للشراء، 46.97 جنيه للبيع

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو46.86 جنيه للشراء، 46.96 جنيه للبيع

جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 46.86 جنيه للشراء، 46.96 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي نحو 46.85 جنيه للشراء، 46.95 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدولارمقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 46.85 جنيه للشراء، 46.95 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 46.86 جنيه للشراء، 46.96 جنيه للبيع.

