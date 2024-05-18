أسعار صرف الدولار الأمريكي فى التعاملات المسائية

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 18 مايو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 46.86 جنيه للشراء، 46.96 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 46.86 جنيه للشراء، 46.96 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 46.83 جنيه للشراء، 46.93 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 46.85 جنيه للشراء، 46.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية

العملات العربية

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 152.68 جنيه للشراء، 152.87 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 12.49 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 12.77 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 123.01 جنيه للشراء، 124.57 جنيه للبيع، فيما سجَّل الريال العماني، سعر 120.51 جنيه للشراء، 121.98 جنيه للبيع، بينما سجَّل سعر الريال القطري، عند سعر 11.92 جنيه للشراء، 12.89 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدينار الأردني، عند مستوى 65.53 جنيه للشراء، 66.32 للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي

اليورو

سجَّلت أسعار اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري، 50.80 جنيه للشراء، 51.04 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو الأوروبي في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 51.65 جنيه للشراء، 51.85 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو الأوروبي 49.90 جنيه للشراء، 51.15 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو الأوروبي في المصرف المتحد، عند 50.65 جنيه للشراء، 51.14 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 50.89 جنيه للشراء، 51.17 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو الأوروبي في بنك مصر، سعر 50.80 جنيه للشراء، و51.04 جنيه للبيع.