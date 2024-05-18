مفاجأة.. سعر الدولار يستقر بمنتصف تعاملات اليوم السبت

سعر الدولار اليوم الخميس.. شهد سعر الدولار خلال منتصف تعاملات، اليوم السبت، استقرارًا، لسعره مقابل الجنيه المصري، بعد انخفاضه أمس لأقل من 47 جنيهًا، ليسجل في البنك المركزي اليوم 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك الأهلي، السبت، نحو 46.8 جنيه للشراء، 46.9 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تقدم "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال منتصف تعاملات اليوم السبت، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية، وجاء السعر على النحو الآتي:

سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت، 18 مايو 2024، في بنك قناة السويس سجل نحو 46.8 جنيه للشراء، 46.9 جنيه للبيع، بعد آخر انخفاض.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى سجل في بنك المصرف المتحد، اليوم السبت، نحو 46.8 جنيه للشراء، 46.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك الأهلي، السبت، نحو 46.8 جنيه للشراء، 46.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في بنك مصر، اليوم السبت، نحو 46.8 جنيه للشراء، 46.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك التجاري الدولي، اليوم السبت، وسجل 46.8 جنيه للشراء، 46.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم السبت، نحو 46.8 جنيه للشراء، 46.9 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي

بينما سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك العربي الأفريقي الدولي 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.