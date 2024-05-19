بركات ينتقد مباراة الأهلي والترجي.. ويؤكد: كفة الأحمر الأقرب

أكد الإعلامي محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق صعوبة مباراة الترجي، مؤكدًا أن كلا الفريقان قدما لقاء تكتيكية كبيرة، في اللقاء الذي جمع بينهما في نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وتعادل الأهلي سلبيا على نظيره الترجي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت في إطار ذهاب نهائي دوي أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي بـ رادس.

أضاف محمد بركات في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "مباراة لا تحتوي على فنيات عالية، والمباراة لم يكن بها فرص حقيقية".

وواصل: "كلا الفريقان كان حريص على التمركز الدفاعي وعدم الاندفاع"، وأشار : "الفوارق الفنية كبيرة بين الأهلي والترجي، وجميعها تصب في مصلحة الأهلي، والأهلي سيحسم اللقب في القاهرة".

ويلتقي الأهلي والترجي يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.