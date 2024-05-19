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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جهاد جريشة ينتقد قرارات غربال في مباراة الأهلي والترجي

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

أنتقد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، الجزائري مصطفى غربال حكم مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعت بينهما على ستاد رادس.

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أضاف جهاد جريشة في تصريحات تلفزيونية أن معايير التحكيم لم تكن موجودة بالنسبة لمصطفى غربال في مواجهة اليوم على مستوى الأخطاء المرتكبة.

وتابع: مصطفى غربال لم يوفر الحماية الكافية للاعبي الأهلي خلال مواجهة الترجي.

وأضاف: مصطفى غربال مكانش فايق ومستواه اختلف بعد كأس الأمم، مضيفا أن جان جاك ندالا اختيار جيد للغاية لمباراة الإياب بين الأهلي والترجي.

وأوضح أن عيسى سي حكم مباراة الزمالك لديه خبرات وأتوقع سيؤدي مباراة كبيرة.

وانتهت مباراة الأهلي والترجي بالتعادل السلبي دون أهداف، وستقام مباراة العودة يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

 

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