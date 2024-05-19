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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

أبناؤنا في الخارج| إتاحة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 في العلوم

امتحانات أبنائنا
امتحانات أبنائنا في الخارج

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 في مادتي العلوم والمهارات للطلاب على نظام "أبناؤنا في الخارج". 

أبناؤنا في الخارج| خطوات أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

أبناؤنا في الخارج| ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منصة "أبناؤنا في الخارج" امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي العلوم والمهارات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي. 

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب نظام "أبناؤنا في الخارج"، يوم السبت، الموافق 18 مايو 2024، إلكترونيًا، وتنتهي يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024. 

آلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب "أبناؤنا في الخارج" 

ويؤدي طلاب نظام "أبناؤنا في الخارج" امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا من خلال تحميل ورقة الامتحان pdf والإجابة عليها ثم تحميلها مرة أخرى. 

وتحتوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج على أسئلة جميعها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع المواد لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي. 

رابط تحميل امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج 

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا رسميا لتحميل امتحانات أبنارنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني بصيغة PDF لجميع الصفوف الدراسية. 

ولتحميل ملفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية بصيغة PDF بحسب الجدول المعلن (اضغط هنا). 

ووجهت وزارة التربية والتعليم الطلاب على نظام أبنائنا في الخارج إلى قراءة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بشكل جيد والإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب نظام أبنائنا في الخارج بأنه في حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال. 

خطوات أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج : 

١. الدخول على الرابط المخصص لتحميل امتحانات أبنائنا في الخارج. 
٢. تحميل ملف امتحان المادة المقررة حسب الجدول بصيغة PDF. 
٣. طباعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنظام أبنائنا في الخارج. 
٤. كتابة البيانات الشخصية على ورقة الأسئلة  فى الجزء الأعلى.
٥. الإجابة على أسئلة امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال وضع علامة صح على الإجابة الصحيحة في الاختيارات. 
٦. أخذ صورة ضوئية من امتحانات أبنائنا في الخارج بعد الحل. 
٧. رفع الامتحانات على الرابط المخصص لذلك على منصة أبنائنا في الخارج (اضغط هنا). 
 

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