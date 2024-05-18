أبناؤنا في الخارج| ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب بنظام أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج إلكترونيًا من خلال تحميل ورقة الامتحان pdf والإجابة عليها ثم تحميلها مرة أخرى على الموقع المخصص لذلك.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب نظام أبنائنا في الخارج، اليوم السبت، الموافق 18 مايو 2024، إلكترونيًا، وتنتهي يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024.

ودعت وزارة التربية والتعليم الطلاب على نظام أبنائنا في الخارج إلى قراءة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بشكل جيد والإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب نظام أبنائنا في الخارج بأنه في حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال.

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج 2024