أبناؤنا في الخارج| ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب بنظام أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024.
وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج إلكترونيًا من خلال تحميل ورقة الامتحان pdf والإجابة عليها ثم تحميلها مرة أخرى على الموقع المخصص لذلك.
وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب نظام أبنائنا في الخارج، اليوم السبت، الموافق 18 مايو 2024، إلكترونيًا، وتنتهي يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024.
ودعت وزارة التربية والتعليم الطلاب على نظام أبنائنا في الخارج إلى قراءة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بشكل جيد والإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط.
ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب نظام أبنائنا في الخارج بأنه في حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال.
ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج 2024
- يؤدي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال تحميل ورق الأسئلة pdf ثم الحل بنفس الورقة وإعادة رفعها مرة أخرى في نفس اليوم المخصص لامتحان.
- تتضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج على أسئلة جميعها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع المواد لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.
- أتاحت وزارة التربية والتعليم النسخ الإلكترونية PDF من امتحانات طلاب أبنائنا فى الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة في كل مادة وفقا للجدول الرسمى المعتمد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى.
- تحميل امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنظام أبنائنا فى الخارج على المنصة الرسمية (من هنا).
- يجب التأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الامتحان والتى تتضمن (اسم الطالب، ورقم الجلوس).
- ظبعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الإمتحان الخاصة بكل مادة يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الامتحان على هيئة ملف (PDF) إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج (من هنا).
- يجب استخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.