نصائح لضبط السكري دون الحاجة لأدوية

يؤثر داء السكري على صحة الملايين من الأشخاص حول العالم. وبينما تلعب الأدوية دورًا حيويًا في إدارة هذا المرض، يمكن لتغييرات نمط الحياة الطبيعية والصحية أن تساهم بشكل كبير في تحسين مستوى السكر في الدم وتحقيق إدارة أفضل للمرض.

نصائح لضبط السكر

وفيما يلي إليكم خمس نصائح طبيعية فعّالة للسيطرة على مرض السكري بدون الحاجة إلى الأدوية، وذلك استنادًا إلى توصيات الأطباء والمختصين كما أوردها موقع "هيلث شوت" الطبي

الأكل الصحي

يعد تناول الأطعمة الصحية والمتوازنة من أبرز الخطوات التي تساهم في ضبط مستويات السكر في الدم. يجب التركيز على الأطعمة الكاملة التي تحتوي على مستويات منخفضة من السكريات المكررة والكربوهيدرات. يتضمن ذلك تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في النظام الغذائي اليومي. من الضروري تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والأطعمة الغنية بالدهون، حيث يساعد هذا على تنظيم مستويات السكر في الدم بفعالية. على سبيل المثال، يمكن استبدال الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة وتجنب تناول المشروبات الغازية المحلاة بالسكر.

النشاط البدني المنتظم

تلعب التمارين الرياضية دورًا مهمًا في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يساعد في خفض مستويات السكر في الدم. ينصح بممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا. يمكن تقسيم هذه المدة على مدار الأسبوع بحيث تشمل أنشطة مثل المشي السريع، السباحة، أو ركوب الدراجات. تساعد هذه الأنشطة في تعزيز إدارة الوزن وتقليل مستويات السكر في الدم، حيث يمكن ملاحظة تحسن كبير حتى مع ممارسة التمارين البسيطة مثل المشي اليومي لمدة 30 دقيقة.

الحفاظ على وزن صحي

الوزن الزائد والسمنة من العوامل التي تؤثر سلبًا على حساسية الأنسولين ومستويات السكر في الدم. فقدان الوزن، حتى وإن كان قليلًا، يمكن أن يحسن بشكل كبير من قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية. لتحقيق ذلك، ينصح باتباع نظام غذائي متوازن يجمع بين الأطعمة الصحية وممارسة النشاط البدني بانتظام. يمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي في الوقاية من مضاعفات السكري والسيطرة على المرض بشكل أفضل.

مراقبة تناول الكربوهيدرات

للكربوهيدرات تأثير مباشر على مستويات السكر في الدم، لذا من المهم مراقبة كمية ونوع الكربوهيدرات التي يتم تناولها يوميًا. يفضل استهلاك الكربوهيدرات المعقدة التي تمتاز بمؤشر جلايسيمي منخفض، مثل الحبوب الكاملة، البقوليات، والخضروات غير النشوية. يجب توزيع تناول الكربوهيدرات بالتساوي على مدار اليوم لتجنب تقلبات كبيرة في مستويات السكر. يمكن أن تساعد هذه الخطوة في تحقيق استقرار أفضل لمستويات السكر في الدم وتحسين إدارة السكري.

إدارة الإجهاد

الإجهاد يعتبر من العوامل التي قد تؤثر على مستويات السكر في الدم من خلال تحفيز استجابات هرمونية تزيد من إنتاج الجلوكوز. لذا، من المهم إدارة الإجهاد بفعالية من خلال الانخراط في أنشطة مهدئة مثل التأمل، تمارين التنفس العميق، أو ممارسة اليوجا. تساعد هذه الأنشطة في تقليل مستويات التوتر والقلق، مما ينعكس إيجابًا على مستويات السكر في الدم. يمكن أن يساعد إيجاد وقت للاسترخاء والراحة في تحسين الحالة الصحية العامة والسيطرة على مرض السكري.