آبل تعمل على iPhone نحيف

تمامًا كما قامت بتقليص حجم جهاز iPad Pro الأحدث، يُقال إن شركة Apple تتطلع إلى جعل iPhone أكثر رشاقة. ولكي نكون أكثر دقة، تعمل الشركة على جهاز "أنحف بشكل ملحوظ" قد يصل كجزء من تشكيلة iPhone 17 بدلاً من طراز Plus، وفقًا لموقع The Information.

تم وصف هذا النموذج بأنه قفزة على مستوى iPhone X إلى الأمام في لغة التصميم للشركة، وفقًا لعدة مصادر. لم تقم شركة Apple بعد بتأمين التصميم ويقال إنها تبحث في خيارات مختلفة، بما في ذلك هيكل من الألومنيوم. يمكن وضع كاميرا أمامية مطورة جنبًا إلى جنب مع مستشعرات Face ID في فتحة أصغر على شكل حبة، في حين يمكن أن تتحرك مجموعة الكاميرا الخلفية إلى منتصف الهاتف (مما قد يقلل من احتمالية تغطية العدسات بأصابعك عن طريق الخطأ). يقع حجم الشاشة في مكان ما بين حجم iPhone الأساسي الحالي وiPhone Pro Max – أي ما بين 6.12 و6.69 بوصة.

إذا كان هذا يثير اهتمامك، فمن المفيد أن تضع في اعتبارك أن هاتف iPhone النحيف قد يكون في الواقع أكثر تكلفة من iPhone Pro Max، والذي يبدأ بسعر 1200 دولار. ولكن مهلا، على الأقل سيكون لديك بعض الوقت لتوفيره.

يمكن تعيين هذا الطراز الأرق ليحل محل Plus في تشكيلة iPhone. يشير التقرير إلى أنه سيكون هناك iPhone 16 Plus، ولكن قد يكون ذلك نهاية هذا التنسيق، الذي لم يرق إلى مستوى توقعات مبيعات Apple. يقال إن أجهزة iPhone لهذا العام ستركز على تطورات الذكاء الاصطناعي أكثر من أي تغييرات كبيرة في التصميم المادي، على الرغم من أنه قد يكون هناك زر جديد على الجانب مع حساسية اللمس لتحسين التحكم في الكاميرا.

وقد طلبت Engadget من شركة Apple التعليق على التقرير. وفي الوقت نفسه، ليس هناك للأسف ما يشير إلى أن الشركة ستعود إلى أحجام الشاشات الأصغر. ما زلت أفتقد جهاز iPhone 5 الخاص بي في بعض الأحيان.