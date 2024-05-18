قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لسائق توك توك، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

حبس سائق توك توك لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين في القليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35543 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3250 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "سعيد أ م"، 53 سنة، سائق توك توك، لأنه في يوم 13 / 12 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة ".

وكشفت تحريات ضابط الواقعة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه وردت له معلومات مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وأجرى معه عملية شراء على إثرها أخرج المتهم لفافة لجوهر الهيروين المخدر، فضبطه وبحوزته كيس بداخلة 26 لفافة مماثلة، وبتفتيشه عثر علي سلاح أبيض (مطواة)، و2 هاتف محمول ومبلغ مالي، وعازيا قصده الاتجار فى المواد المخدرة والمبلغ حصيلتها والهاتف للتواصل مع عملاءه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

حبس عاطلين بالمؤبد لاتهامهم بقتل ربة منزل بعد الاعتداء عليها بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعاطلين، لاتهامهم بقتل ربة منزل بعد الاعتداء عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" وأدوات "عصا ومفك"، وخنقها بحبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31992 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2424 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد س س"، عاطل، و"جمعة أ ح"، عاطل، لأنهما في يوم 26 / 1 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا - وأخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته- المجنى عليها مجهولة الأسم وتدعى (سمر دربكة) - عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة بين المتهمين والمجنى عليها سالفة الذكر تناوبوا الإعتداء عليها ضرباً بسلاح أبيض " سكين " و أداتي إعتداء " عصى و مفك " بسائر جسدها، ثم والى المتهم الأول اعتدائه عليها بأن قام بخنقها بأداة اعتداء - حبل "، بنية إزهاق روحها، فأحدثوا إصابتها التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وإمعانا منهم في التنكيل بجسد المجنى عليها قاموا بحلق شعرها وإلقاء مادة حارقة "حمض هيدروكلوريك" على جسدها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا - وأخر إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته - بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (سكين) أدوات اعتداء (عصى، مفك، حبل، حمض هيدروكلوريك)، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية - أو الحرفية.