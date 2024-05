نيكولاس كيدج يصارع راكبي الأمواج في «The Surfer»

عاد النجم العالمي نيكولاس كيدج، لأفلام الإثارة والتشويق من خلال فيلم «راكب الأمواج - The Surfer»، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي بحضور أهم صناع السينما في العالم.

روج نيكولاس كيدج وأبطال «راكب الأمواج - The Surfer» للفيلم على طريقتهم الخاصة، واجتموا على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي في يومه الرابع، ووقفوا سويًا لالتقاط بعض الصور التذكارية قبل المشاهدة .

نيكولاس كيدج

أبطال فيلم راكب الأمواج

أبطال فيلم «راكب الأمواج - The Surfer»

قصة وأبطال فيلم «راكب الأمواج - The Surfer»

تدور قصة الفيلم حول رجل يعود إلى أستراليا لإعادة شراء منزل عائلته بعد سنوات عديدة قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه يتعرض للإهانة أمام ابنه المراهق على يد مجموعة من راكبي الأمواج المحليين الذين يطالبون بملكية الشاطئ المنعزل الذي كان يعيش فيه طفولته، لكنه يتحداهم ويبقى على الشاطئ ليتصاعد الصراع معهم.

«راكب الأمواج - The Surfer» من اخراج: لوركان فينيجان، سيناريو: توماس مارتن، وشارك في بطولته كل من نيكولاس كيدج، ألكسندر برتراند، جوليان ماكماهون، أوستن ويلموت، روبرت كونولي، جاستن روزنياك، ليونورا داربي، وبرونيلا كوتشيجليا.

نيكولاس كيدج

يعد الفيلم تشويقي من فئة الدرجة الثانية، ويجسد «نيكولاس» دور رجل مجنون في منتصف العمر يريد ركوب موجة كبيرة والمتنمرين المحليين المبتسمين الذين يعتبرون الشاطئ بمثابة تربة وطنهم، يصرخون في وجه أي سائح سيئ الحظ يجرؤ على زيارة خليج لونار الخلاب على الساحل الجنوبي الغربي لأستراليا، حيث تثقل الأرض بالحرارة والألوان.

نيكولاس كيدج

نيكولاس كيدج

ولد يوم 7 يناير 1964 في لونج بيتش في كاليفورنيا، لأسرة كاثلوكية، والده أوجست فلويد كوبولا من أصل إيطالي وعمل كأستاذ للأدب ووالدته كانت مصممة رقصات.

التحق «كيدج» بمدرسة بيفرلي هيلز الثانوية وكانت أول تجربة له في التمثيل من خلال مسرحية انتجتها المدرسة بعنوان (Golden Boy).

نيكولاس كيدج

قام نيكولاس كيدج، بتغيير اسمه حتى لا يُتهم بأن قريبه المنتج والمخرج والمؤلف فرانسيس فورد كوبولا ساعده في أن يصبح ممثلا.

أول أعمال «كيدج»

كان أول انطلاقه سينمائيه له فيلم “Fast Times at Ridgemont High” عام 1982، شارك الفنانة شير البطولة في فيلم (Moonstruck) عام 1987، ثم عمل مع المخرج مارتن سكورسيزي عام 1999 حيث قام بدور البطولة في “Bringing Out the Dead”، وفي 2003 خاض بطولة فيلم المخرج ريدلي سكوت “Matchstick Men”.

تنوعت أدوار نيكولاس كيدج ما بين الخيال العلمي والرومانسية، من أهم أدواره الرومانسية فيلمه “City of Angels” عام 1998 مع ميج رايان، وفيلم “Captain Corelli's Mandolin” عام 2001، وضمن أفلام الخيال العلمي التي قام ببطولتها فيلم “Knowing” عام 2009 و"Next"عام 2007 و"National Treasure" بجزئيه عامي 2004 و2007.

فاز عام 1996 بجائزة الأوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (Leaving Las Vegas)، وفاز بجائزة الجولدن جلوب أفضل ممثل عن الفيلم نفسه، كما رُشح لنفس الجائزة عام 2003 عن فيلم (Adaptation)، وفاز بجائزة الجولدن جلوب أفضل ممثل عن الفيلم نفسه.

نيكولاس كيدج

تزوج عدة مرات، كان أولها عام 1995 من باتريشا أروكويت، وانفصل عنها، ثم تزوج للمرة الثانية من ليزا ماري بريسلي ابنة ألفيس بريسلي عام 2002 وتطلقا عام 2004ـ وتزوج للمرة الثالثة من أليس كيم عام 2004.

شارك في (Mandy) و(Spider-Man: Into the Spider-Verse) و(Color Out of Space).

نيكولاس كيدج وزوجته