بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال والتشيك يلا شوت بدون تقطيع HD في بطولة اليورو

بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال والتشيك يلا شوت بدون تقطيع HD في بطولة اليورو ، تتجه الأنظار اليوم، الثلاثاء 18 يونيو 2024، إلى استاد لايبزيغ بألمانيا، حيث تلتقي البرتغال بجمهورية التشيك في افتتاح منافسات المجموعة السادسة من بطولة يورو 2024. تشهد هذه المباراة الكثير من الترقب والحماس، إذ تضم البرتغال كوكبة من النجوم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، بينما تسعى جمهورية التشيك إلى تحقيق مفاجأة والتأهل من مجموعة قوية تضم أيضًا تركيا وجورجيا.

البرتغال: طموحات كبيرة ومستقبل واعد

يدخل المنتخب البرتغالي هذه البطولة بطموح كبير، مدفوعًا بتاريخه الحافل بالإنجازات في البطولات الأوروبية. حققت البرتغال لقب يورو 2016 ووصلت إلى نصف النهائي في ثلاث مناسبات أخرى، إلا أنها خرجت من دور الـ16 في يورو 2020. بعد أداء جيد في كأس العالم 2022 والوصول إلى ربع النهائي، تولى الإسباني روبرتو مارتينيز مهمة تدريب الفريق، مما أدى إلى تحسن ملموس في الأداء العام للفريق.

في مباراتها الودية الأخيرة قبل انطلاق البطولة، فازت البرتغال 3-0 على جمهورية أيرلندا، وكان النجم كريستيانو رونالدو في قمة تألقه بإحراز هدفين. هذا الفوز عزز من ثقة الفريق وجماهيره في قدرتهم على تقديم أداء قوي في يورو 2024.

تشكيلة البرتغال المتنوعة

البرتغال تمتلك تشكيلة مميزة تجمع بين الخبرة والشباب، مما يجعلها أحد الفرق المرشحة بقوة للفوز بالبطولة. يتطلع المنتخب البرتغالي إلى بدء مشواره في البطولة بفوز يعزز من فرصه لتصدر المجموعة التي تضم أيضًا تركيا وجورجيا، حيث يُتوقع أن يتأهل فريقان وربما ثلاثة من هذه المجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

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على الجانب الآخر، تدخل جمهورية التشيك هذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزها 2-1 على مقدونيا الشمالية في آخر مباراة تحضيرية. تحت قيادة المدرب إيفان هاسيك، حقق الفريق خمسة انتصارات متتالية، مما يعكس قوة التشيك واستعدادها للمنافسة في يورو 2024.

تاريخ التشيك في البطولات الأوروبية

لجمهورية التشيك تاريخ حافل في البطولات الأوروبية، حيث كانت وصيفة في يورو 1996 ووصلت إلى نصف النهائي في 2004 وبلغت ربع النهائي في اثنتين من آخر ثلاث بطولات، بما في ذلك يورو 2020. يسعى المنتخب الحالي لإعادة إحياء هذا التاريخ المجيد، خاصة بعد حملة تأهيل قوية ليورو 2024، جمعت خلالها 15 نقطة من ثماني مباريات، متفوقةً على بولندا في المجموعة الخامسة.

التحدي أمام البرتغال

على الرغم من هذا التاريخ المشرف، تواجه جمهورية التشيك تحديًا كبيرًا أمام البرتغال، حيث خسرت أربع من آخر خمس مواجهات ضدها، بما في ذلك هزيمة 4-0 في آخر لقاء بين الفريقين في دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر 2022. يسعى الفريق التشيكي لاستغلال هذه المباراة للثأر وتحقيق بداية قوية في البطولة.

تحليل المباراة وتوقعات الأداء

يتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والتشويق، حيث ستحاول البرتغال فرض سيطرتها مستفيدةً من قوة خط الهجوم وعمق التشكيلة. في المقابل، ستركز التشيك على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة لتحقيق نتيجة إيجابية.

البث المباشر والمتابعة

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تعد مباراة البرتغال والتشيك اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين في بطولة يورو 2024. البرتغال، بقيادة نجومها وخبرتها، تسعى لتأكيد قوتها، بينما تأمل التشيك في تحقيق مفاجأة وإثبات قدرتها على المنافسة. سواء كنت من مشجعي البرتغال أو التشيك، أو حتى متابعًا محايدًا، فإن هذه المباراة تستحق المشاهدة وتعد بإثارة كبيرة.