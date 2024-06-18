البث المباشر مشاهدة مباراة البرتغال والتشيك يلا شوت في يورو 2024 بدون تقطيع

البث المباشر مشاهدة مباراة البرتغال والتشيك يلا شوت في يورو 2024 بدون تقطيع ، اليوم، ستشهد أرضية استاد لايبزيغ الألماني مواجهة شيقة بين المنتخب البرتغالي ونظيره التشيكي في انطلاقة منافسات المجموعة السادسة لبطولة يورو 2024. يعد هذا اللقاء بداية مثيرة للمنتخبين في رحلتهما لتحقيق النجاح والتأهل للأدوار الإقصائية، وسط توقعات كبيرة من جماهير كرة القدم حول العالم وترقب كبير لمشاركة النجم الكبير كريستيانو رونالدو في آخر مشاركة له في بطولة يورو مع منتخب بلاده.

البرتغال تحت القيادة الإسبانية

بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، يدخل المنتخب البرتغالي بطولة يورو 2024 وهو يسعى لتحقيق النجاح والتألق بعد مشوار حافل بالإنجازات. حققت البرتغال لقب يورو 2016 ووصلت إلى نصف النهائي في ثلاث مناسبات أخرى، وعلى الرغم من الخروج المبكر في يورو 2020، إلا أن الفريق استطاع الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، مما أضاف للتشويق حول قدراته في الظهور بشكل قوي في البطولات الكبرى.

تتميز تشكيلة البرتغال بمزيج فريد من الخبرة والشباب، حيث يقودها النجم كريستيانو رونالدو، الذي يتطلع لتقديم أداء مميز في آخر مشاركة له في بطولة يورو. تأتي المباراة الافتتاحية بعد فوز معنوي كبير في مباراة ودية أمام جمهورية أيرلندا بنتيجة 3-0، حيث تألق رونالدو بتسجيل هدفين، مما يعزز من ثقة الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

التشيك: آمال كبيرة وتاريخ مشرف

من جهتها، تدخل جمهورية التشيك هذه المباراة بعد مشوار تأهيل قوي حققت خلاله 15 نقطة من ثماني مباريات، متفوقة على منتخبات قوية كبولندا. يقود المنتخب التشيكي المدرب إيفان هاسيك، ويسعى لإعادة إحياء تاريخه الحافل في البطولات الأوروبية، حيث وصل إلى نهائي يورو 1996 وبلغ نصف النهائي في 2004 وكذلك يورو 2020.

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من المتوقع أن تكون المباراة بين البرتغال والتشيك مثيرة وممتعة، حيث يسعى كلا المنتخبين للفوز وحصد النقاط الثلاث في الجولة الأولى من المجموعة. يعتمد البرتغال على هجوم قوي وتنظيم دفاعي متين، بينما يتميز المنتخب التشيكي بقدرته على اللعب التكتيكي والاستفادة من الهجمات المرتدة.

المتابعة الحية والتغطية الإعلامية

ستتاح المباراة لمتابعة الجماهير حول العالم عبر قنوات beIN Sports ومنصات البث المباشر مثل يلا شوت، حيث ستقدم تغطية حية وشاملة لأحداث المباراة بجودة عالية. يترقب عشاق كرة القدم هذا اللقاء الذي يعد بمتعة كبيرة وتنافس شديد بين الفريقين.

تعد مباراة البرتغال والتشيك في يورو 2024 بداية رائعة لرحلة كلا المنتخبين في البطولة، حيث يسعى كل منهما للتألق وتحقيق النجاح. بينما يبحث البرتغال عن إثبات قوتها كمنافسة رئيسية، تطمح التشيك في إثبات قدرتها على المنافسة بقوة وتحقيق نتيجة إيجابية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والتشيك في يورو 2024؟

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث مسابقة يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شاشات التلفزيون.

ويمكن من خلال الاشتراك في العرض الخاص ببطولة يورو 2024 متابعة مباريات المسابقة ومنها مباراة البرتغال والتشيك .

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والتشيك

beIN Sports HD 2 Max

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة البرتغال والتشيك في يورو 2024؟

لمتابعة مباراة البرتغال والتشيك في يورو 2024 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

من هو معلق مباراة البرتغال والتشيك في يورو 2024؟

يتولى التعليق على مباراة البرتغال والتشيك في يورو 2024، المعلق الرياضي حفيظ دراجي

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والتشيك في يورو 2024؟

يمكن متابعة قنوات بي إن سبورتس الناقلة ليورو 2024 ومباراة البرتغال والتشيك عبر القمر الصناعي سهيل سات من خلال الترددات التالية:

تردد قناة beIN Sports HD 2 Max

التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

ما هو موعد مباراة البرتغال والتشيك في يورو 2024؟

تقام مباراة البرتغال والتشيك في يورو 2024 يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو/ حزيران 2024 على ملعب "ريد بول أرينا".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية و11 مساءً بتوقيت الإمارات.