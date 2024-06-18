وفاة فرح بالقاضي فاجعة للجميع.. سبب موتها المفاجيء وآخر ظهور قبل وفاتها بساعات (فيديو)

خيم الحزن على منصات التواصل الإجتماعي صباح اليوم بعد فاجعة وفاة البلوجر التونسية فرح بالقاضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة أثناء النوم، وذلك خلال فترة تواجدها في جزيرة صقلية الإيطالية، للإستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك.

وفاة فرح بالقاضي

أثارت وفاة فرح بالقاضي صدمة متابعيها ومحبيها، خاصًة وأنها كانت منذ ساعات قليلة تشاركهم لقطات من رحلتها في صقلية وهي بصحة جيدة، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" عدة صور وفيديوهات خلال رحلتها لجزيرة صقلية.

فرح بالقاضي

فرح بالقاضي

سبب وفاة فرح بالقاضي المفاجئة

في الوقت نفسه، خرجت صديقتها الممثلة مرام بن عزيزة، عن صمتها لتوضح أسباب وفاة فرح بالقاضي المفاجئة، وذلك خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

فرح بالقاضي

وفاة فرح بالقاضي

صرحت مرام بأن فرح بالقاضي قد توفيت متأثرة بأزمة قلبية مفاجئة أثناء نومها في الفندق بصقلية، مشيرة إلى إن الممثلة خولة سليماني، كانت ترافقها في رحلتها إلى ايطاليا، ولازالت تحت تأثير الصدمة منذ علمها بخبر وفاة صديقتها.

وأضافت مرام بن عزيزة، أن خولة سليماني لا تستطيع الرد أي مكالمات أو تلقي اي اتصالات بالهاتف لشرح ما حدث للفقيدة فرح بالقاضي.

فرح بالقاضي

آخر ظهور للتونسية فرح بالقاضي قبل وفاتها بساعات قليلة

وكان آخر ظهور للمؤثرة وصانعة المحتوى فرح بالقاضي أمس الأثنين، حيث شاركت متابعيها بمقطع فيديو يوثق لحظات استمتاعها برحلة بحرية في صقلية، كما وجهت رسالة لهم تهنئهم من خلالها بعيد الأضحى المبارك، متمنية لهم الخير والبهجة والسعادة.

وبدت فرح في الفيديو بملامح جميلة وابتسامة مشرقة لم يشوبها أي علامات للتعب، مما تسبب في صدمة جمهورها حينما علموا بخبر وفاتها المفاجئة، وقالت بالقاضي في الفيديو: "عيدكم مبروك .. حبيت اقولكم ان شاء الله كل عام تكونون بخير ودايمًا فرحانين، وان شاء الله كل عام واحنا فرحانين بالخير"، لتختتم الفيديو بإرسال القبلات والحب لمحبيها.

فرح بالقاضي

من هي فرح بالقاضي؟

على صعيد آخر، زادت معدلات البحث عن هوية التونسية فرح بالقاضي بعد ساعات قليلة من وفاتها المفاجئة، لذا تستعرض بوابة "الوفد" الإلكترونية فيما يلي أبرز المعلومات عنها:

فرح بالقاضي

فرح بالقاضي.

تونسية.

فرح بالقاضي

تمتلك أكثر من مليون متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

دائمًا ما تشارك متابعيها بلقطات من حياتها اليومية لحظة بلحظة.

فرح بالقاضي

اشتهرت بمواقفها المثيرة للجدل.

تجهر بآرائها المثيرة والجريئة في البرامج التلفزيونية والمناسبات العامة، مما يعرضها للنقد وحملات الهجوم في بعض الأحيان.

فرح بالقاضي

لديها الكثير من الصور التي ترتدي فيها الحجاب وتظهر خلالها بإطلالات محتشمة وعباءات أنيقة .

أدت مناسك العمرة.

فرح بالقاضي

فرح بالقاضي

فرح بالقاضي