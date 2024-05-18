ختام تدريبات منتخب القليوبية استعدادا للقاء منتخب القاهرة في الدور الـ 32

دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة..

يستعد منتخب القليوبية لكرة القدم لمواجهة منتخب القاهرة في الدور الـ 32 من تصفيات دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة على مستوى الجمهورية والمقامة على ملعب مركز شباب السيخ زايد يوم الاحد الموافق 19 / 5 برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

تنظم إدارة الشباب بالمديرية تدريبات منتخب القليوبية لكرة القدم في النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب على ملاعب مركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب بحضور الجهاز الفني للمنتخب ممثلا في الكابتن رمضان السيد المدير الفني للفريق ، والكابتن عادل حمودة مدرب المنتخب ، والكابتن اسلام علاج طبيعي ، والكابتن عمر حسن مدرب حراس المرمى والمدير الاداري للمنتخب عامر حمدي وسوف يتم التجمع بصفة دورية استعدادا للمشاركة في المواجهات المقبلة لبطولة الدوري .

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية متابعته لاختبارات اللاعبيين لاختيار منتخب القليوبية مؤكدا على ضرورة تحلي اللاعبين بالروح الرياضية والعمل على تنمية المهارات الفردية والجماعية لتمثيل القليوبية تمثيلا مشرفا مشيرا إلى دعمه الدائم لدوري مراكز الشباب واكتشاف المواهب وتنميتها وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة .

فيما أشار الصبروط إلى الدور الكبير الذي تلعبه مراكز الشباب في تنمية المهارات الفردية والجماعية للاعبين واعتبار مراكز الشباب اول خطوة في صناعة لاعب محترف موجها بضرورة التزام اللاعبين بالتعليمات الادارية الواردة من الجهاز الفني ومنسقي الدوري للخروج بالمنتخب بالصورة المشرفة والشكل اللائق .

كما أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عن بالغ سعادته لتواجده بين الشباب كن أبناء القليوبية أصحاب المهارات المتميزة والمواهب الفريدة في اداء اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم مضيفا أن الساحرة المستديرة معشوقة الجماهير عبر السنين وستظل محل طموح كثير من الشباب .