قائمة سويسرا لخوض بطولة كأس أمم أوروبا

كشف الجهاز الفني للمنتخب السويسري الأول لكرة القدم بقيادة المدرب مراد ياكين، عن القائمة التي ستخوض بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، والتي من المقرر لعبها في ألمانيا.

ويتواجد المنتخب السويسري ضمن المجموعة الأولى إلى جانب ألمانيا والمجر وأسكتلندا، حيث يرغب مدرب سويسرا في المنافسة على لقب البطولة.

وشهدت قائمة سويسرا تواجد لاعبين مميزين منهم حارس بوروسيا دورتموند الألماني جريجور كوبيل، ويان سومر حارس إنتر ميلان.

حراسة المرمى: مارفن كيلير، يان سومير، يوفون موفوجو، باسكال لوريتز، جريجور كوبيل.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، أوريلي أميندا، نيكو إيلفيدي، أوليسيس جارسيا، ألبيان هاجداري، كيفين مبابو، براين أوكوه، بيشير أوميراجيك، ريكاردو رودريجيز، فابيان شار، ليونيداس شتريجيو، سيلفان ويدمير، سيدريك زيسيجر.

وسط الملعب: ميشيل أبيتشير، ريمو فيرولير، جرانيت تشاكا، أوران بيسليمي، أردون جاشاري، جويل مونتيرو، دينيس زكريا، فينسينت سيرو، فيليب أورجينيتش، فابيان ريدير، شيردان شاكيري.

خط الهجوم: ستيفين زوبير، دان ندوي، روبن فارجاس، ريناتو ستيفين، نواه أوكافور، زيكي أمدوني، بريل إمبولو، أندي زيكري، كوادو دواه.