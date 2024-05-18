واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عاطلين في التجمع الخامس لقيامهما بسرقة جهاز لاب توب بالشاحن الخاص به من داخل سيارة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بحوزة عميليهما سيئي النية مالكي محل هواتف محمولة في الموسكي وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية في دار السلام، تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، عاطل له معلومات جنائية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة.

- ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما داخل سيارة محمل عليها 6 كابلات تليفون و2 لوح رصاص صغير الحجم و6 ألواح رصاص كبير الحجم وسلك واير و2 منشار حدادى وكوريك ومطرقة و2 أجنة حديد في الدرب الأحمر، واعترفا بسرقة المضبوطات باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما من داخل كابينة تليفونات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

زفى سياق اخر فقد كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بالقاهرة بوقوع مشاجرة ومصاب بأحد الشوارع بمدينة بدر

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول: موظف بإحدى الشركات، مصاب بجرح قطعى باليد، تم نقله للمستشفى، وطرف ثان: 3 أشخاص بحوزتهم طبنجة و2 سلاح أبيض، سكين، وعدد من الطلقات، بسبب خلافات سابقة بينهم، حيث قام الطرف الثاني بالتعدى على الطرف الأول وإطلاق عيار ناري في الهواء، والتعدى عليه بالضرب بالأسلحة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أفراد الطرف الثانى وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تباشر نيابة شمال الجيزة التحقيق مع عامل مغسلة بتهمة سرقة 8000 دولار من داخل سيارة أثناء صيانتها في كرداسة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك سيارة يفيد باكتشافه سرقة مبلغ 8000 دولار من داخل السيارة ملكه عقب صيانتها داخل أحد الأماكن بمنطقة أبو روان بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مغسلة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه واقتياده لديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.