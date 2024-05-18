لأول مرة| ألسن عين شمس تكرّم الموظف المثالي من خلال مسابقة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، حفل تكريم الموظف المثالي، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور محمد جمال عطوة أمين الكلية.

معايير مسابقة ألسن عين شمس

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية ألسن عين شمس، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية يحرص على تنظيم مسابقة مستحدثة لتكريم أعضاء الجهاز الإداري من المتميزين بالكلية وفق مجموعة قواعد ومعايير ثابتة يتم وضعها بمعرفة لجنة مختصة للوقوف على مدى ملائمة ترشيح الإداريين لجائزة الموظف المثالي ومن أهم تلك المعايير عدد الدورات التدريبية التى حصل عليها الموظف خلال رحلتة العملية.

وأكدت عميد كلية ألسن عين شمس أن التكريم يأتي بهدف زرع روح التنافس بين الإداريين وخلق جيلًا جديدًا من الإداريين المتسقين مع عمليات التطوير التى تشهدها العملية التعليمية وحصول الكلية على الإعتماد المؤسسي و اعتماد برامجها التعليمية.



وأكدت عميد كلية ألسن عين شمس أن الجهاز الإداري يعد أحد أضلاع العملية التعليمية التى من خلالها يتم تحديث المجتمع الجامعي وتطويرة بما بتوافق مع أعلى المعايير العالمية التى تستهدف الوصل إلى التميز التعليمي.

وذكرت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجهاز الإداري يشهد اليوم عملية تطوير شاملة من خلال توفير التدريبات المناسبة لمتطلبات العملية الإدارية التى تسهم في تطوير العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة.

وأكدت أن الدورات التدريبية مستمرة للجهاز الإداري للوصول إلى تمكين أعضاء الجهاز الإداري من استخدام كافة المهارات المطلوبة لخدمة العملية التعليمية.

وفي الختام، قامت عميد كلية ألسن عين شمس بتسليم دروع تقدير لعدد من أعضاء الجهاز الإداري الحاصلين على جائزة الموظف المثالي.