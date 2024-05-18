شهدت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فعاليات الملتقي التوظيفي السنوى للكلية تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، أ.د.غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف وحضور أ.د ثناء النوبي القائم بأعمال عميد كلية الزراعة.

وأبدع طلاب الكلية هذا العام بمجموعة من الأفكار والمنتجات المبتكرة التي لاقت إعجاب الحضور، حيث شملت المنتجات التي تم عرضها مجموعة متنوعة من الحلول الخضراء والصديقة للبيئة، بدءًا من إنتاج سم النحل والبيبتون من ريش الدواجن، وصولاً إلى أسمدة حيوية مقاومة للنيماتودا من مخلفات عصر الزيتون وريش الدواجن.

كما لفت انتباه الزوار مستحضرات النانو المبتكرة مثل مستحضر نانو زنك للقضاء على بعض الأمراض النباتية، ومستحضر نانو فضة لتغليف الثمار، بالإضافة إلى مستحضر مزيج من زيوت مختلفة من الأوريجانو والروزماري والنعناع لمقاومة التدهور الميكروبي للآثار الحجرية المصرية القديمة، وقدموا هيالورونيك أسيد مستخلص من مخلفات الدواجن، وبرجر مدعم بالمشروم كبديل صحي لفول الصويا، وأيضًا مشروب طاقة مصنوع من منتجات نباتية طبيعية.

أشاد الحضور بالأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة التي طرحها طلاب كلية الزراعة، والتي تعكس مدى التزامهم بالاستدامة والابتكار في مجالات الزراعة والغذاء والتراث الثقافي.

طلاب زراعة جامعة عين شمس يشاركون بأفكارهم الابتكارية في الملتقى التوظيفي السنوي

طلاب زراعة جامعة عين شمس يشاركون بأفكارهم الابتكارية في الملتقى التوظيفي السنوي

طلاب زراعة جامعة عين شمس يشاركون بأفكارهم الابتكارية في الملتقى التوظيفي السنوي

وأعلن الأستاذ الدكتور فيصل بيومي بقسم الدواجن بكلية الزراعة جامعة عين شمس عن توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية للدواجن لخدمة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

يذكر أن الملتقى يقام برعاية العديد من الوزارات والمراكز البحثية والشركات الكبري والاستثماريةبينها شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات، وعلي هامش الملتقي تم افتتاح معرض للمنتجات لعدد من الشركات ، كما تم إجراء مقابلات للطلاب وعرض الخدمات المتاحة من قبل تلك الشركات .

قام علي تنسيق وتنظيم فعاليات الملتقي التوظيفي السنوي لكلية الزراعة جامعة عين شمس نخبة من قيادات كلية الزراعة جامعة عين شمس والأستاذ الدكتورنجلاء محمد عبيد،مدير البرامج الجديدة بالكلية ،والدكتورة دينا أحمد ،باحث بمركز بحوث الصحراء، الدكتورة هبه نورالدين محمد،منسق الأنشطة الطلابية، الدكتورة سماح هاشم، منسق مشروع التخرج .