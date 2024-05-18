"مرحلة المراهقة وكيفية التفاعل مع المراهقين" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة، يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي السياق، عقدت مكتبة الشواشنة محاضرة بعنوان مراحل المراهقة وكيفية التفاعل مع المراهقين، بالوحدة المحلية بالشواشنة، تحدثت فيها أمل خالد إبراهيم -أخصائي تعليم الكبار- عن سن المراهقة ومراحل المراهقة من مراهقة مبكرة، والوسطى، والمراهقه المتأخرة، والعوامل الوراثية المؤثرة في المراهقة.

قسم الفنون التشكيلية بثقافة الفيوم يواصل تنفيذ ورش تعليم أساسيات الرسم..

فيما يواصل قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الفيوم بمكتبة الفيوم العامة ورش تعليم أساسيات الرسم نفذتها الفنانة أسماء فريد محسن مسئول الفنون التشكيلية، وتم تعليم الأطفال رسم بعض الحيوانات المختلفة، بينما شهدت مكتبة الفيوم العامة العامة عرض فيلم الأطفال (بينوكيو) بإشراف عبدالرحمن على صلاح، بالتعاون مع قسم السينما بالفرع.

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية ورشة أشغال فنية لإعادة تدوير المخلفات لعمل منظم أدوات، نفذتها نجلاء عبد الرحمن مشرفة نادي الطفل بالمكتبة، فيما عقد بيت ثقافة اطسا ورشة حكى لقصة "الشغالة الذكية" تأليف محمد عبد الله الهادى، تحدثت فيها نجاه شعبان موسى أخصائي الطفل، عن العمل والاخلاص فى العمل، وعدم الإهمال فى تأديته، وإذا لم يسعدك مكانك فعليك السعى والبحث والذهاب إلى مكان آخر تجد من يقدرك ويستفيد منك ويحافظ عليك، كما حدث في القصة مع النحل عندما لم يجد الرعاية وهلك معظمهم فقرر الرحيل والبحث فى مكان آخر يتوفر فيه الرعاية والاهتمام للاستمرار لوضع العسل والحفاظ على حياتهم، ونجد النحلة يوزع أدواره في العمل ويتفانى فيه داخل الخلية، كما أنه يحسن التدبير والدفاع عن نفسه من الأعداء.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.