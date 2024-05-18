هل يواصل رياض محرز غيابه عن الخضر في توقف يونيو ؟

يبدو أن النجم الجزائري رياض محرز لم يحسم قراره بعد حتى الان بالانضمام إلى معسكر المنتخب الجزائري القادم خلال شهر يونيو استعدادا لمباراة تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا .

فقد أشارت التقارير القادمة من الجزائر ان المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش قد قام بوضع اسم النجم رياض محرز ضمن قائمة منتخب الجزائر استعدادا للمعسكر القادم خلال شهر يونيو استعدادا لملاقاة منتهبي غينيا و اوغندا في تصفيات كاس العالم الا ان النجم الجزائري لم يرد بالقلب او الايجاب حول دعوة بيتكوفيتش .

الأنباء القادمة من داخل الأتحاد الجزائري لكرة القدم تؤكد رغبة الأتحاد في ترك الباب مواربا امام عودة رياض محرز لصفوف مناخب الجزائر خاصة وان محرز لك يلبي الدعوة في شعر مارس ولم ينضم للمعسكر منتخب الجزائر لملاقة منتخبي بوليفيا وجنوب افريقيا خلال الأجندة الدولية في مارس .

يذكر ان النجم الجزائري رياض محرز تعرض للكثير من الانتقادات من جانب الجماهير الجزائرية التي حملته مسؤولية خروج المنتخب الجزائري من الدور الاول في كأس الأمم الافريقية الأخيرة في البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد الخروج من نفس الدور في نسخة الكاميرون ٢٠٢٢ وهو ما سبب استيائا كبيرا للنجم الجزائري الذي فضل الإبتعاد عن تشكيلة منتخب الجزائر لكنه لم يعلن اعتزال اللعب دوليا بشكل نهائي .