افتتاح فعاليات المؤتمر الحادي والعشرين لقسم طب وجراحة العيون بالزقازيق

افتتح الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماهر الدمياطي رئيس الجامعة ومحافظ بنى سويف الأسبق؛ المؤتمر الحادي والعشرين لقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور محمد بهجت عوض نائب رئيس الجامعة الأسبق ووكلاء كلية الطب، والدكتورة أمل عطا والدكتور محمد بشير والدكتورة سالى محمود، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد عبد القادر إبراهيم رئيس القسم والمؤتمر، واللواء الدكتور أحمد العشرى نائباً عن الجمعية الرمدية المصرية، والدكتور مدحت شوقى مقرر المؤتمر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بقسم طب وجراحة العيون بجامعة الزقازيق والجامعات المصرية ووزارة الصحة والتأمين الصحي والأكاديمية الطبية العسكرية.

وخلال كلمته رحب الدكتور أحمد عناني بضيوف المؤتمر، مشيراً إلى مجهودات القسم وكذلك الجهود المبذولة فى استكمال إنشاء مركز طب وجراحة العيون الجديد بالمستشفيات، والذى يعد من المشروعات التى تلقى أهمية قصوى لخدمة المرضى، ورفع كفاءة الخدمه الطبية.

وأوضح الدكتور عاطف حسين أن قسم العيون بجامعة الزقازيق له تاريخ كبير زاخر بالعمل الدؤوب لخدمة المرضى، على يد أجيال متتالية من الأساتذة الأجلاء.

ومن جانبه أشار الدكتور ماهر الدمياطى بأنه فخور بمجهودات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المميزة فى البحث العلمى والمؤتمرات العلمية التى تناقش كل جديد، ومواكب لكل التطورات العلمية، وقسم طب وجراحة العيون له مكانة خاصة لما يتميز به من تاريخ عريق وجهود علمية مميزة.

يشار إلى أن الافتتاح شهد تكريم الحضور من المنصة، وأعضاء هيئة التدريس بقسم طب وجراحة العيون، وكذلك الترقيات لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المنسقين للعملية التدريسية بالقسم، وكذلك أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا السن القانونية للمعاش.