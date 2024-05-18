تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة كابلات الكهرباء بالجيزة

جدد قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة كابلات الكهرباء، وبيعها لتجار الخردة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد بتورط عدد من الأشخاص، في تكوين تشكيل عصابي لسرقة كابلات الكهرباء والإنترنت، وبيعها لتجار الخردة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتبين أن عددهم 9 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة كابل خاص بتوصيل الإنترنت، مما أدى إلى انقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين بالشيخ زايد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ضبط 9 أشخاص بحثوا عن ذهب الفراعنة داخل منزل في الشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، 9 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالشرقية.

تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (عدد 9 أشخاص) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم وتبين وجود حفرة (بقطر 1 متر وبعمق 5 متر داخل العقار محل البلاغ) وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فـى الحفر.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد الحفر والتنقيب عن الآثار.

ضبط "ابن قنصل" تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (موظف - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بتزوير "برنتات تأمينات " منسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية وترويجها على المواطنين الراغبين فى استخراج بطاقات رقم قومي مثبت بها مهن "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية ، وقيامه بارتكاب (5) وقائع تزوير لعدد

(5 أشخاص مُحددين "تم ضبطهم").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (2 خاتم شعار الجمهورية –الأجهزة والأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي - كمية من أصول المستندات والأوراق "المزورة والمعدة للتزوير" – دفاتر وبرنتات تأمين خالية البيانات كمية من الأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - صور ضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء محددة - هاتف محمول "يحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي") ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وارتكابه (22) واقعة أخرى بذات الأسلوب .

«الداخلية»: ضبط 14 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء



واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى 14 طن دقيق (أبيض بلدي مدعم).