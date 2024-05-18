حبس عصابة سرقة الأبراج الحديدية بأخميم 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة حبس 5 أشخاص يقيمون بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الزوايا الحديدية وخاصة المتعلقة بالأبراج الحديدية أربعة أيام على ذمة التحقيقات عقب تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم من إلقاء القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة نقل محمل عليها حوالي 10 طن من المسروقات .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بقيام 5 أشخاص يقيمون بدائرة مركز طهطا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في سرقة الزوايا الحديدة متخذين من دائرة مركز أخميم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





تم عمل عدة أكمنة ثابته ومتحركة وتم ضبط التشكيل متلبسا حال استقلالهم سيارة نصف نقل وعليها المسروقات "زاويا" مختلفة الأطوال زنة حوالي 10 أطنان وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.





وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لهم في الموعد القانوني .





وفي سياق آخر شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص بسبب تطاير الشرر من فرن بلدي وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بنشوب حريق في حوش بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك عبد الرحيم ا ا ا 72 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .





وبسؤال مالك الحوش قرر بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي داخل الحوش ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .