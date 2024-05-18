ضبط طبيب نساء وتوليد متهم بالشروع في قتل طفل حديث الولادة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط طبيب ومساعديه لاتهامهم بالشروع في قتل طفل سفاح "حديث الولادة"، حيث عثر عليه الأهالي ملقي بأكوام القمامة وتم إيداعه إحدى دور الرعاية الحكومية.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي مدير أمن الغربية، إخطارًا يفيد بالعثور على طفل رضيع حي ملقي بأكوام القمامة بأحد الميادين العامة ـ وتم نقله داخل سيارة إسعاف إلي إحدي المستشفيات الحكومية.

وبإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة، تبين قيام أحد الأشخاص بإلقاء الطفل باكوام القمامة، كما تبين ان المتهم يدعى "ر.ا" 78 سنة، طبيب نساء وتوليد، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة، وأكد أنه اعتاد إلقاء قمامة منزله بموقع العثور على الطفل الرضيع.

وبتقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط سيدة اعترفت بولادتها للطفل السفاح وعدم علمها بأنه حي، وأضافت أنها طلبت من الطبيب دفنه بمعرفته.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وفي سياق آخر صرحت النيابة العامة بسوهاج، بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، لقى مصرعه غرقًا بمياه نهر النيل بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقى سوهاج، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بغرق طفل أثناء الإستحمام بنهر النيل، بدائرة مركز شرطة ساقلته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، ونجحت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال الجثة والتحفظ عليها بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين غرق الطفل "إسلام ا م م" 10 سنوات، وبسؤال خال المتوفي " عبد الكريم ث م ع" 37 سنة عامل، قرر أنه أثناء قيام نجل شقيقته المذكور بالإستحمام بنهر النيل جرفه التيار وتوفي غرقًا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وصرحت بدفن الجثة.