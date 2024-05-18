حكم صلاة المريض ومتى تسقط عنه.. الأزهر يوضح

أوضح الأزهر الشريف من خلال حسابه الرسمي، حكم صلاة المريض ومتى تسقط عنه ولا يتم محاسبته من الله سبحانه وتعالى عليها، مؤكدًا أن الصلاة هى الصلة التي تربط العبد بخالقه عز وجل.

حكم صلاة المريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة

قال الأزهر إن صلاة المريض لا تسقط عنه مهما بلغ مرضُه ما دام عاقلًا؛ وتابع: ولكن ليس مقصودًا -قطعًا- أن يشعر المريض بآلامه حال الصلاة، بل إن الإسلام دين اليسر، قال تعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. [البقرة: 185] .

وذكر الأزهر الشريف عدد من النقاط لمن لا يستطع الصلاة بمفرده أو إذا كان من أصحاب المرض، وهم:

- من لم يستطع الوضوء بسبب مرضُه استعان بمن يوضئه، فإن لم يجد ولو بأُجرة، أو كان استعمال الماء يضرّه أو يؤخر شفاءه؛ تيمَّم لكل صلاة.

- من عجز عن أداء الصلاة أو وجد في أداء كيفيتها الشرعية مشقةً تذهب بخشوعه، انتقل لكيفيّةٍ يقدرُ عليها.

- من لم يستطع القيام في الصلاة لمرضه؛ صلّى جالسًا، وإذا لم يقدر صلّى على جنبه، واستقبل القبلة بوجهه، ويُستحبّ أن يكون على جنبه الأيمن، ومن عجز عن الصلاة على جنبه؛ صلّى مُستلقيًا على ظهره، رجلاه جهة القبلة، وإذا لم يقدر على استقبال القبلة، ولم يجد من يعاونُه صلّى على حاله.

متي تسقط الصلاة عن المريض

وقال الأزهر: من استطاع القيام وعجز عن الركوع أو السجود؛ لم يسقط عنه أداءُ القيام في الصلاة، وإنما صلى قائمًا يُومئ برأسه عند ركوعه أو سجوده حسب استطاعته، أو يُومئ بكليهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع المريضُ الإيماءَ برأسه؛ أَوْمَأَ بعينيه، فإن لم يستطع؛ كبَّر وقرأ ونوى بقلبه قيامًا وركوعًا وسجودًا وتشهُّدًا، وأتى بأذكار كلّ هيئة عند أدائها.

وتابع: إن شقّ على المريض أداء الصلوات على وقتها؛ جمع بينها، وصلّى العصر مع الظهر في وقته أو في وقت العصر، وصلّى المغرب مع العشاء على النحو نفسه، أما الفجر فلا يُجمع إلى ما قبله ولا إلى ما بعده، وإنما يُؤدَّى في وقته. وبهذا يكون المُصلّي قد امتثل لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، ولقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ».[ أخرجه مسلم].