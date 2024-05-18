محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

حرص محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، على تفقد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، بعدد من مدارس المحافظة.

جاء ذلك بمرافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وسعيد ندا وكيل تعليم القليوبية، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، حيث تابع انتظام عملية الامتحانات، وكذلك التأكد من عدم تضمن الامتحان أية نقاط من خارج المنهج.

وتحدث محافظ القليوبية، مع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، للتأكد من مستوى الامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم، موجها الحديث لهم قائلا: "عاوزين أوائل للشهادة الإعدادية بالمحافظة كتير ودا الطبيعي من أبناء المحافظة".

وبدأ طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اليوم السبت، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية والذين يبلغ عددهم 111750 طالب وطالبة وموزعين داخل 440 لجنة إعدادية عامة، والذين يبدأون بمادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، وتخصيص 20 دقيقة من زمن الإجابة للإملاء.

كما تتضمن اللجان 9 لجان خاصة بطلاب الاعدادية المهنية، ويؤدى بها 1672 طالب وطالبة الامتحان، وكما يوجد لجنة واحدة للمكفوفين وعدد الطلاب بها 7 طلاب، وكذلك 4 لجان للصم وضعاف السمع، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بهم 50 طالب وطالبة.

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الانتهاء من استعدادات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية، والتى تبدأ غدا السبت، حيث انتهت المديرية من تجهيز اللجان وفرشها وتجهيز الكنترول، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

القليوبية تمنع دخول أى طالب بالتليفون المحمول داخل اللجان

ووجهت مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بضرورة العمل على منع دخول أى طالب بالتليفون المحمول داخل اللجان، والتصدى للغش بكل صوره وأشكاله، مؤكدة على أهمية وقف أى أعمال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ووجهت مدير تعليم القليوبية، بانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتواصل الفعال والمستمر علي مدار الساعة مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية الأثنى عشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة، والتحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، ومنع خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة، وضرورة تواجد الزائرة الصحية طوال فترة الامتحان، وضرورة تواصل رؤساء اللجان مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية.

وأعلنت تطبيق القانون 205 وسيتم إبلاغ الجهات المعنية في حال حدوث أي مخالفات تقع تحت طائلة القانون حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات بكل حزم، كما ناشدت العاملين بلجان الامتحان بعدم اصطحاب المحمول والتعامل بشكل مناسب مع الطلاب.