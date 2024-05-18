آينتراخت بقيادة مرموش في مهمة صعبة أمام لايبزيج في ختام الدوري الألماني

يستعد فريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، لمواجهة نظيره أر بي لايبزيج، اليوم السبت على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الألماني.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ولايبزيج في الدوري الألماني

من المقرر أن تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام نظيره لايبزيج في تمام الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة آينتراخت ولايبزيج عبر قناة beIN Sports HD 6.

ترتيب آينتراخت ولايبزيج بالدوري الألماني

يتواجد فريق آينتراخت فرانكفورت في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 46 نقطة؛ حيث خاض 33 مباراة فاز في 11 لقاء، وتعادل في 13 مباراة، وخسر في 9 مواجهات.

بينما يحتل لايبزيج المركز الرابع برصيد 64 نقطة؛ حيث لعب 33 مباراة، فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر في 7 مباريات.