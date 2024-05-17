صحيفة أمريكية تتحدث عن "لغز" يحير خبراء البنتاغون عن ضعف أسلحتهم المرسلة لقوات كييف أمام قدرات روسيا

أفادت صحيفة Business Insider نقلا عن المحللة العسكرية من مركز الأمن الأمريكي الجديد ستايسي بيتيجون أن خبراء البنتاغون يتلقون معلومات حول نقاط الضعف لدى الأسلحة في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن "المناورة والتمويه وتوفير الإمدادات للقوات الروسية في ساحة المعركة تحت المراقبة المستمرة للطائرات المسيرة هي لغز آخر يواجهه خبراء البنتاغون (في أوكرانيا) وقد أثارت أسئلة جدية لقادة البنتاغون".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتلقى معلومات حول نقاط الضعف في أسلحتها في ساحات القتال الأوكرانية.

وأضافت أن "وحدات الحرب الإلكترونية الروسية تصبح ماهرة بشكل متزايد في تعطيل أنظمة الملاحة GPS المستخدمة لتوجيه الصواريخ والمقذوفات إلى أهدافها، مما يؤدي إلى إخراجها عن مسارها وجعلها عديمة الفائدة".

وتحدثت وسائل الإعلام الغربية مرارا عن فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية. حيث كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هذه الأنظمة تستخدم بنجاح لتدمير الطائرات المسيّرة الأوكرانية.

الدفاع الروسية: تدمير 5 صواريخ "ATACMS" أمريكية أطلقتها قوات كييف على القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية وإسقاط 5 صواريخ من طراز "ATACMS" أمريكية الصنع فوق أراضي شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان الوزارة: "في 15 مايو حوالي الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ ATACMS التكتيكية العملياتية أمريكية الصنع ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "ودمرت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ تشغيلية تكتيكية فوق أراضي جمهورية القرم".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

روسيا واليمن تناقشان التعاون في مجال الجيولوجيا واستخدام باطن الأرض

اتفقت روسيا واليمن خلال اجتماع عقده وفدان من البلدين في موسكو على وضع مذكرة مشتركة بين الإدارات تخلق أساسا قانونيا لتفاعل وتشارك المتخصصين في مجال الجيولوجيا واستثمار باطن الأرض.

وجاء في بيان وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية نقلا عن مدير إدارة التعاون الدولي وتغير المناخ في الوزارة إيفان كوش: "يرتبط بلدانا بعلاقات ودية حميمة ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لمناقشة قضايا التعاون الروسي اليمني في مجال الجيولوجيا واستثمار باطن الأرض".

وأضاف كوش: "من جانبنا نحن مستعدون لمشاركتكم خبراتنا المتراكمة في هذا المجال".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "أحد الموضوعات الرئيسية للاجتماع كان الجيولوجيا".

بدوره قال رشيد بارباع عضو المجلس الاستشاري للجمهورية اليمنية: "أنا واثق من وجود إمكانات كبيرة لمواصلة تطوير التعاون المتبادل المنفعة في المجال الجيولوجي بين بلدينا".

ولفت الجانب اليمني إلى "اكتشاف رواسب تحتوي نفطا ومواد هيدروكربونية في الجمهورية اليمنية، بالإضافة للكشف عن احتياطيات المعادن الصلبة مثل النيكل والنحاس والذهب"، مشيرا إلى أن "البلاد تتمتع حاليا بظروف مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال استثمار باطن الأرض".