القبض على عاطل بـ 7 كيلو حشيش في المرج

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من‎ ‎ضبط (عاطل "له ‏معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.. ‏وبحوزته (7 كيلو جرام من مخدر الحشيش).‏

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ‏لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ‏الإتجار فى المواد ‏المخدرة فقد تمكنت الأجهزة ‏الأمنية بمديرية أمن القاهرة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط ‏مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك ‏فى إطار ‏‏مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، ‏وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى ‏الأسلحة النارية ‏‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة ‏جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ‏ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد ‏الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة ‏في التجمع الخامس، ‏بمُعاقبة 3 مُدانين بخطف شخص ‏وسرقته بالإكراه في دار السلام ‏بالسجن المُشدد 10 سنوات.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد ‏الغفار النجار، وأيمن بديع ‏لبيب، ‏وأمانة سر محمد طه. ‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين أحمد.م وحمادة.ر وسعداوي.م بأنهم في يوم 30 ‏مارس 2022 بدائرة ‏قسم شرطة ‏دار السلام خطفوا المجني عليه أحمد.ح بالتحايل بأن ‏استدرجوه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك ‏إقصائه بمنأى عن أعين ‏ذويه. ‏

وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول غايتهم على النحو المُبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت لهم النيابة أيضاً أنهم سرقوا المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني ‏عليه أحمد.ح بطريق ‏الإكراه ‏الواقع عليه بأن أستدرجوه لمحل الواقعة وروعوه بغلبة ‏عددهم.‏

وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات كرهاً عنه ‏وذلك على النحو المبين ‏‏بالتحقيقات. ‏

كما أنشئوا حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بهدف ارتكاب الجريمتين ‏‏محل الاتهام الأول والثاني. ‏