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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يعاين أرضية ملعب مباراة الأهلي والترجي

كولر
كولر

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى محمد الشناوي كابتن الفريق على معاينة أرضية ملعب حمادي العقربي برادس قبل بداية المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

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ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في الثامنة مساء غد السبت بتوقيت تونس «العاشرة بتوقيت القاهرة» في ذهاب الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا بملعب حمادي العقربي برادس.
وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي قد أقيم ظهر  اليوم بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الأهلي.
وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود، بينما يرتدي فريق الترجي زيه التقليدي المكون من القميص الأصفر والأحمر.
وتمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

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