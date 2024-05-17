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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غداً.. الإجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

مباراة نهضة بركان
مباراة نهضة بركان والزمالك

يُعقد في الحادية عشرة صباح غداً السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

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وسيتم خلال الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء المرتقب، بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية والتنظيمية.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كلاً من عمرو أبو العز المدير الإداري للزمالك  وسعد عابدين إداري الفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي نادي نهضة بركان وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.
ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

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