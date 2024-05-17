ضبط 1.1 طن أغذية ومشروبات غير صالحة للإستهلاك الآدمي بالمنشاه

شن فريق تفتيش مراقبة الأغذية بمركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج حملة مكبرة تحت إشراف الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وعبد الرؤوف المغربي مراقب عام الأغذية بالمديرية وزكريا سرور نائب مراقب عام الاغذية بالمديرية.



وذلك استمراراً لجهود مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج وحملاتها اليومية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة وفي إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتحت إشراف الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بسوهاج.

وبمتابعة الدكتور أحمد النس مدير الإدارة الصحية بمركز ومدينة المنشاه ومصطفى قدري رئيس مكتب مراقبة الأغذية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه .

قام فريق التفتيش خلال الحملة بالمرور على عدد من مخازن السلع الغذائية والمحلات بالمركز وأسفرت الحملة عن ضبط مايقرب من نصف طن من الأغذية والمقرمشات والحلويات مجهولة المصدر وملح طعام و منتجات غذائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وتم ضبط ما يقرب من 600 لتر من المشروبات الملونة مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق وبيعها للجمهور .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد النس مدير الإدارة الصحية بالمنشاه أنه بناء على تعليمات الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج تم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم إرسال المحاضر للنيابة العامة لتأييد الضبط وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات .



جدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج تشن عدة حملات على جميع مراكز المحافظة وبصورة يومية لضبط المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن و كذلك لضمان حصول المواطنين على غذاء صحي و آمن.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج برئاسة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أن فرق المناوبات تواصل عملها لمتابعة كفاءة تشغيل وصيانة جميع مواقع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة بهدف وصول الخدمة لجميع المواطنين بجودة عالية طوال اليوم حيث يتم الدفع بفرق مناوبات مسائية تبدأ عملها من الرابعة مساء وحتى الحادية عشرة مساء وفرق مناوبات ليلية من الثانية عشرة بعد منتصف الليل حتى الخامسة فجرا .