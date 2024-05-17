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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أوقاف سوهاج تفتتح مسجد "آل الديب" بقرية المشاودة بجرجا

سوهاج
سوهاج

إفتتح اليوم الجمعة الموافق 17 من شهر مايو الجاري، الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، مسجد "آل الديب" بقرية المشاودة التابع لإدارة الأوقاف بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، عقب إحلاله وتجديده، بتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف .

 وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عزوجل

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عزوجل وجرت فعاليات إفتتاح المسجد بحضور الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم الذي قام بأداء خطبة الجمعة والشيخ محمد تمام مدير إدارة الأوقاف بمركز ومدينة جرجا، ونائب رئيس مركز ومدينة جرجا وأعضاء المجلس القروي ومفتشي الأوقاف بالمديرية والإدارة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالى ورواد المسجد .

وتحدث وكيل وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة عن "واجبنا اتجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة" .

وأكد الدكتور محمد حسني على أن من عمارة المساجد إقامتها، وترميمها وتعاهدها وصيانتها، ويدخل هذا الفعل أيضا في الصدقة الجارية، ولو كانت المشاركة بمبلغ قليل، ويدل على ذلك ما ورد في الحديث. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ. 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أن فضل الإنفاق على المساجد وتعميرها والمساهمة في استمرارها وبنائها ماورد عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. 

وأوضح المنسق الإعلامي لمديرية أوقاف سوهاج أن إفتتاح المساجد يأتى من منطلق دور وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى .

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