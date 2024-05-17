اليوم.. الأهلي يختتم إستعداداته لمواجهة الترجي في نهائي دوري الأبطال

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة تدريباته استعداداً لمواجهة الذهاب ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تقام غداً السبت على ملعب (رادس) بحضور جماهيري يتجاوز 27 ألف مشجع.

ووصلت بعثة الأهلي مساء أمس الأول الأربعاء وسط استقبال حافل من مسؤولي الترجي وعلى رأسهم حمدي المؤدب رئيس النادي الذي تواجد بنفسه في مطار قرطاج واستقبل البعثة بالورود ودخل في حديث مطول مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وأدى الفريق مرانه أمس الخميس على الملعب الفرعي لاستاد رادس وسط تأمينات مشددة ومكثفة لبعثة الفريق منذ وصولها إلى تونس وحالة من التفاءل تسيطر على لاعبي الفريق الأحمر ومسؤوليه.

وقال خالد مرتجي ، أمين صندوق الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي ، إنه لديه حالة من التفاءل بإمكانية تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب رادس قبل لقاء الإياب يوم 25 مايو الجاري بإستاد القاهرة.

وأشار مرتجي إلى أن الأهلي يستهدف تحقيق اللقب الأفريقي للمرة 12 في تاريخه وحصد الانتصار على حساب الترجي التونسي موضحاً أن المواجهة تجمع بين فريقين كبيرين.