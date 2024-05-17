الجبنة الشيدر.. تمنع هشاشة العظام وغنية بالبروتين| فوائد لن تتوقعها

الجبنة الشيدر من أنواع الجبن التي تتميز بمذاق لذيذ، وتستخدمها الأمهات لإعداد أطيب الساندوتشات مع البرجر والفلفل الألوان، كما أنها تحتوي على فوائد عديدة للجسم، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائدها.





جبنة شيدر

فوائد تناول الجبنة الشيدر

يمنع هشاشة العظام

يحتوي هذا الجبن على نسبةٍ عالية من الكالسيوم الذي يساهم في المحافظة على صحة العظام.





بناء العضلات

إن جبن الشيدر يحتوي على نسبةٍ عالية من البروتينات التي تساعد في بناء العضلات بالإضافة إلى دورها في إنتاج الأنزيمات، وتكوين الخلايا، والمحافظة على توازن السوائل في الجسم.





الحفاظ على صحة الأسنان

ينصح أطباء الأسنان دائمًا بضرورة استعمال الفرشاة والمعجون والخيط الطبي يوميًا للحفاظ على صحة الأسنان عن طريق التخلص من بقايا الطعام الملتصقة بها، وفي الوقت نفسه، تساعد منتجات الألبان على حماية صحة الفم أيضًا، بما في ذلك الجبن الشيدر.





تُقلّل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة

جبنة الشيدر غنيةٌ بالكالسيوم وفيتامين د، وهي مُغذّيات تحمي من الإصابة بالأمراض المزمنة (أمراض القلب، السكري، ارتفاع ضغط الدم).





مصدر فيتامين K

جبنة الشيدر مصدرًا جيدًا لفيتامين K، وخاصة فيتامين K2 ، لأن فيتامين K مهم لصحة القلب والعظام ويقلل ترسب الكالسيوم في جدران الشرايين والأوردة. يمكن أن يسبب نقص فيتامين ك تراكم الكالسيوم، ويمنع تدفق الدم، ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالانسداد وأمراض القلب.

لذلك، من المهم الحصول على ما يكفي من فيتامين K من الطعام لمنع ترسبات الكالسيوم، وبما أن امتصاص فيتامين K2 من الأطعمة الحيوانية أفضل من فيتامين K1 من النباتات، فقد يكون لفيتامين K2 أهمية خاصة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. يعتبر تناول جبن الشيدر أحد الطرق لزيادة تناول فيتامين K2 ، ويمكن إضافته إلى أطباق الخضار والبرجر والبيض وغير ذلك.



مصدر بروتين

جبنة الشيدر مصدر للبروتين الذي تحتاجه الخلايا لعمليات النمو والإصلاح، ويحتوي 28 جرامًا منه على 7 جرامات من البروتين. تعتمد كمية البروتين الموصى بها لكل شخص على عدة عوامل، مثل العمر والطول ومستوى النشاط البدني.





جبنة شيدر مصدر لمضادات الأكسدة

مستخلص جبن الشيدر هو مصدر لمضادات الأكسدة التي تقلل من حساسية الأنسجة الظهارية المعوية للإجهاد التأكسدي.