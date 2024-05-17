البحيرة: ضبط 4657 أسطوانة غاز منزلي قبل بيعها بالسوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد عبد العال جاد الله، وكيل وزارة التموين، وفرحات بريك، رئيس الرقابة التجارية، حملات تموينية مكبرة على مستودعات أسطوانات الغاز ومصانع الطوب بمركزي بدر وكوم حمادة، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبه إلى السوق السوداء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ترأس الحملات محمد موسي، كبير مفتشى الرقابة التجارية بالمديرية، ورفقة سعيد طه، المفتش بمديرية التموين مأموري الضبط القضائي، إذ تم ضبط أحد أصحاب مستودعات الغاز بمركز بدر، لقيامه بالتصرف في كمية من أسطوانات الغاز المنزلى تقدر بعدد 4320 أسطوانة دون وجه حق بقصد التربح غير المشروع.



ضبط صاحب مستودع لتجميع اسطوانات الغاز

وتمكنت الحملة من ضبط أحد أصحاب المستودعات بمركز بدر لقيامه بتجميع عدد 50 أسطوانة غاز تجارية من دون وجه حق وبيعها فى السوق السوداء بقصد التربح غير المشروع، وضبط أحد أصحاب مصانع طوب لقيامه بتجميع كمية قدرها 125 أسطوانة غاز تجارية دون وجه حق واستخدامها فى غير الغرض المخصص لها.