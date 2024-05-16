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الخميس 16 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مقالات الرأي

نظرة أمل

تشهد دولة البحرين ولأول مرة انعقاد القمة العربية فى هذا التوقيت البالغ الدقة والحساسية مما يكسبها أهمية كبيرة، وذلك لأن الملفات المطروحة أمام القمة هى ملفات شائكة ومعقدة، وفى مقدمتها الحرب فى غزة، والتعقيدات التى تؤدى إليها السياسات الإسرائيلية فى المرحلة الماضية، وتخاذل المواقف الدولية تجاه معالجة الأزمة فى غزة وهذا بطبيعة الحال يفرض على الدول العربية تحديات كبيرة فى التعامل مع هذا المأزق، والالتفاف والتكاثف من أجل حماية الأمن القومى العربى.
من المؤكد أن هذه القمة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة التطورات والأوضاع التى تمر بها المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطينى من أعمال إبادة فى قطاع غزة، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية. لهذا نعتقد أن انعقاد هذه القمة على أرض مملكة البحرين يكتسب أهمية كبيرة، إذ ستمكن القادة العرب من تدارس هذه الأوضاع، وتحديد التوجهات والتحرك على الصعيد العربى والعالمى لدعم الشعب الفلسطينى، ومحاولته أيضًا تحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وإنهاء العدوان على قطاع غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية التى يعيشها الشعب الفلسطينى.
هذا بجانب أن القمة تعكس استمرار التشاور بين القادة العرب، خاصة فى ظل الظروف الطارئة التى تعيشها المنطقة العربية، فالقضية الفلسطينية هى المحور الرئيسى فى هذا الاجتماع، وستكون على قمة أولويات القادة العرب، خاصة فيما يتعلق بآليات دعم صمود الشعب الفلسطينى، والحفاظ على القضية الفلسطينية، ومواجهة المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين.

الجريدة الورقية