النائب أيمن محسب: الشعوب العربية تراهن على قمة المنامة لوقف الحرب وإعادة الاستقرار للمنطقة

أكد النائب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن القمة العربية فى البحرين تأتى فى وقت شديد الأهمية ، لما تشهده المنطقة العربية من أحداث بالغة الخطورة فى العديد من البلدان، خصوصاً العدوان الإسرائيلى على غزة.

وأشاد بدور مصر الكبير وجهودها الدبلوماسية فى حشد رأى عام دولى وعربى لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين فى قضيتهم العادلة.

ولفت الدكتور أيمن محسب إلى أن قمة البحرين تأتى ضمن ظروف استثنائية حيث تناقش ثمانية بنود رئيسية أهمها مجالات التعاون العربى و التجمعات الدولية والإقليمية.

وثمّن جهود الدولة المصرية على كافة المستويات الرسمية والشعبية والدعم الكامل الذى تقدمه القيادة السياسية منذ اندلاع الحرب فى السابع من أكتوبر الماضى، بداية من رفض التهجير، وفضح الجرائم الإسرائيلية فى المحافل الدولية، وتقديم 87٪ من إجمالى المساعدات إلى غزة ، ودعم العضوية الكاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة، وتدخل مصر رسمياً فى دعم الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ، بجانب تمسكها بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ورعايتها لمفاوضات وقف إطلاق النار مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة.

وأثنى الدكتور أيمن محسب، على المشاركة المصرية رفيعة المستوى فى القمة العربية الـ33 التى تعقد فى المنامة حالياً، مشيداً بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتأكيد سيادته أن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام الحرب فى غزة ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان فى القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وتشتيت أبناءه والسعى لتهجيرهم قسرياً واستيطان أراضيهم وسط عجز مؤسف للمجتمع الدولى.

وقال الدكتور أيمن محسب، إن الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج تترقب نتائج القمة، آملين أن تسفر عن تكتل عربى قوى يلبى طموحات الشعوب لوقف العربدة الإسرائيلية فى المنطقة ويدعم وجود الدولة الفلسطينية، ويعيد السلام والاستقرار للعالم ، ويفرض عدالة النظام الدولى والإنسانى ويحمى الفلسطينيين من الإبادة الجماعية.