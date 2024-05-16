محمود متولي : تفوقنا الموسم الماضي على الترجي لن يؤثر على المواجهة المقبلة

أكد محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة ونتيجتها مهمة لكلا الفريقين، ومن ثم يجب الاستعداد لها بشكل جيد للغاية.

وقال متولي في تصريحات صحفية، على هامش المران الأول للفريق في تونس، إن نتائج الأهلي في المباريات الأخيرة بالدوري كانت كلها إيجابية ومحفزة للاعبين بشكل كبير قبل المباراة النهائية، وأشار إلى أن الفريق ظهر في تلك المباريات بشكل جيد للغاية.

وتعليقًا على تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا في الموسم الماضي على حساب الترجي، وهل سيكون لذلك تأثير على مواجهة السبت المقبل، قال متولي: «بالتأكيد لن يكون لها تأثير، لأن لكل مباراة حساباتها الخاصة، وكرة القدم كل يوم بحال، والنتائج السابقة لا تؤثر على مثل هذه المواجهات»