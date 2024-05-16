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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بخماسية .. البنك الأهلي يحقق فوزًا عريضًا على المصري في الجولة ٢٣ للدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق فريق البنك الأهلي فوزا كبيرا على نظيره المصري البورسعيدي بخماسية مقابل هدفين ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس لحساب منافسات الجولة ٢٣ من الدوري الممتاز.

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حملت خماسية البنك الأهلي توقيع كل من : عاصم صلاح ، أسامة فيصل من ركلة جزاء ، ياو انور ، عاصم صلاح من ركلة جزاء ، ياو أنور مجدداً.
بينما جاء هدفي المصري عبر عبد الرحيم دغموم وميدو جابر من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة ٢٢ في المركز ١٤ ، بينما تجمد رصيد المصري عند نقطة ٣٧ في المركز الثاني.

وخاض البنك اللقاء بكل من ..
في حراسة المرمى: حسن شاهين. 
في خط الدفاع: أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيوني، عاصم صلاح. 
في خط الوسط: أحمد النادرى، سيرجي اكا، عبد العزيز سيد، كريم بامبو. 
في خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

بينما مثل الفريق البورسعيدي..
محمود جاد لحراسة المرمى.
خط الدفاع :  كريم العراقي، عمرو موسى، حسين السيد، عمرو سعداوي.
خط الوسط وصانعي اللعب : محمود حمادة، ايزي ايميكا ،ميدو جابر، سمير فكري، غيلاس جناوي.
الهجوم : صلاح محسن.

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