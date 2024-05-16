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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

جامعة الأقصر تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر

أكد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، حيث يؤدي أكثر من 3200 طالب وطالبة الامتحانات في 7 كليات.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، مشيرًا إلى أنه جاري إعلان جداول الامتحانات والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة آمنة وجو مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد الدكتور حمدي حسين، على جاهزية المنشآت وتجهيزات الكليات، والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس والمدرجات وكافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الامتحانات، مؤكدًا أهمية تكاتف الجميع للنهوض بالجامعة وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد.

وشدد رئيس جامعة الأقصر، على أن تكون أسئلة الامتحانات موضوعية شاملة المنهج بالكامل، ووجود تنوع بالأسئلة، كما أنه تم التأكيد على منع دخول الطلاب بالساعات التكنولوجية الجديدة والموبايلات داخل اللجان خلال فترة الامتحانات لتجنب كل محاولات الغش.

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