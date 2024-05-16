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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

نقابة الموسيقيين تنعى زوجة الفنان أحمد عدوية

أحمد عدوية وزوجته
أحمد عدوية وزوجته

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، وفاة زوجة الفنان أحمد عدوية، والتي رحلت عن عالمنا اليوم.

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وفاة زوجة أحمد عدوية

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانها بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب.

 

 وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان الكبير احمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية، وللشعب المصري، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 مشوار أحمد عدوية

أحمد عدوية من أهم المغنيين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

من أشهر أغانيه الشعبية: (السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب)، واستعانت به السينما ليغنى فى الأفلام بسبب شهرته، وأسند له المخرجون بعض الأدوار الكوميدية لكنه ونجح كممثل بسبب امتلاكه موهبة الغناء.

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