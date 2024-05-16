الأحد المقبل.. جامعة أسيوط تنظم إحتفالية بمناسبة اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية

تنظم إدارة السلامة والصحة المهنية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط؛ إحتفالية باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية؛ لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمختلف القطاعات بالجامعة، ومستشفياتها، وذلك يوم الأحد القادم في تمام الساعة 11 صباحاً بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري بالجامعة.

تأتى الإحتفالية؛ تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمانى محمد شريف مستشار رئيس الجامعة لشئون التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات والمشرف على السلامة والصحة المهنية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، وعلى عمر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وبمشاركة جامعات تحالف إقليم وسط الصعيد.

وتتضمن الإحتفالية؛ محاضرة للدكتورة أمانى محمد شريف، عن السلامة والصحة المهنية ومخاطر العمل، لنشر التوعية، والثقافة العامة لدى العاملين حول متطلبات ومبادئ السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.