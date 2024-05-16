إستمرار فعاليات الحملة القومية للقضاء على القوارض وناقلات الأمراض بالمنيا

تواصل الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بصحة المنيا، ( إدارة مكافحة ناقلات الامراض ) تنفيذ فاعليات الحملة القومية للقضاء على القوارض والحشرات، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالمنيا، و التى بدأت الأحد 12 مايو وتنتهى الإثنين 20 مايو 2024 .

وذلك فى اطار جهود صحة المنيا ، برئاسة وإشراف الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، فى الحفاظ على صحة المواطنين و القضاء على مسببات وناقلات الأمراض ، واوضحت الدكتورة رندا محمد خيرى مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة ، ان إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بإشراف المهندس صبحى ابراهيم حسانين ، وجميع اقسامها على مستوى محافظة المنيا ، تقوم بتنفيذ أعمال المكافحة باستخدام المبيدات المناسبة والطرق الفعالة للقضاء على القوارض والحشرات خاصة فى الاماكن عالية الكثافة ، واشارت خيري ، انه يتم متابعة اعمال الحملة والمرور الميداني على أقسام مكافحة ناقلات الأمراض ، طوال ايام الحملة

وفي سياق متصل رح الدكتور عمر صفوت يوسف ، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، ان الإدارة الزراعية بالمنيا ، ستطلق حملة قومية لمكافحة القوارض، والتي بدأت الأحد 5 مايو وتستمر حتى 20 مايو الجاري، حفاظاً على المحاصيل الزراعية والمنشآت العامة ، من جانبه ، أعلن عامر طه ، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه كلف رؤساء المجالس المحلية ورؤساء الأحياء، بالتعاون مع الإدارة الزراعية لإنجاح "حملة مقاومة الفئران"، التي بدأت الأحد الموافق 12 مايو 2024 ، وتستمر حتى الإثنين 20 مايو 2024 ، لمدة تسعة أيام ، بإستخدام فوسفيد الزنك وجريش الذرة بتركيز 1%؛ للحد من خطورة الفئران على المحاصيل الزراعية والمنشآت العامة نظراً لقدرتها على التكاثر السريع.

وكانت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، قد أعلنت عن بداية الحملة 12 مايو الجاري وتستمر حتى الإثنين 20 مايو ، لتنفيذ فعاليات "الحملة القومية للقضاء علي القوارض والحشرات"، وذلك ضمن خطة المديرية في الحفاظ على صحة المواطنين ، والقضاء على مسببات وناقلات الأمراض، وتنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن "الحملة القومية للقضاء علي القوارض والحشرات" بدأت يوم الأحد 12 مايو ، وتنتهى يوم الإثنين 20 مايو الجارى ، بالتنسيق مع مديرية الزراعة ، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين من الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض.

واوضحت الدكتورة رندا محمد خيرى ، مدير عام الادارة العامة للأمراض المتوطنة ، أن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض وجميع أقسامها على مستوى المحافظة ، تقوم بتنفيذ أعمال المكافحة باستخدام المبيدات المناسبة ، والطرق الفعالة للقضاء على القوارض والحشرات داخل المدن وخارجها ، وخاصة في الأماكن عالية الكثافة ، مشيرةً إلى متابعة أعمال الحملة والمرور الميداني على أقسام مكافحة ناقلات الأمراض طوال أيام الحملة.