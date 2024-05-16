سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الخميس

ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 16-5-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 152.63 جنيه للشراء و153.66 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 148.08 جنيه للشراء و153.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

152.63 جنيه للشراء.

153.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

153.30 جنيه للشراء.

153.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

148.08 جنيه للشراء.

153.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

148.24 جنيه للشراء.

153.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

152.67 جنيه للشراء.

154.24 جنيه للبيع.

جاء ذلك في إطار قرار البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، وسجل سعر صرف العملة الخضراء استقرار ملحوظ ليسجل 46.80.جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع.

ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار العملات العربية والاوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس

شهد متوسط سعر صرف العملة الخضراء استقرار ملحوظ ليسجل 46.80.جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس

سجلت متوسط أسعار صرف الجنيه الإسترليني58.99 جنيه للشراء و59.15جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم الخميس

سجلت أسعار اليورو50.65 للشراء و50.77جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي اليوم الخميس

سجل سعر صرف الريال السعودي12.47جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس

بلغ صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه152.23جنيه للشراء و152.72 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس

سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي12.74 جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.