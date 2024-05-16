أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس في البنوك المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية.. شهد سعر صرف العملات العربية والأجنبية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في البنوك المصرية والشركات المصرفية، تباينًا ملحوظًا.

جاء ذلك في إطار قرار البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، وسجل سعر صرف العملة الخضراء استقرارًا ملحوظًا ليسجل 46.80.جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع.



ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار العملات العربية والاوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:



أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس:



سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس:

شهد متوسط سعر صرف العملة الخضراء استقرار ملحوظ ليسجل 46.80 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس

سجلت متوسط أسعار صرف الجنيه الإسترليني58.99 جنيه للشراء و59.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس

سجلت أسعار اليورو50.65 للشراء و50.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس

سجل سعر صرف الريال السعودي12.47جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس

بلغ صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه 152.23 جنيه للشراء و152.72 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس

سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي 12.74 جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.23 جنيه للشراء و34.33 جنيه للبيع.

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.31 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري



وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 51.55 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع



الـ100 ين ياباني



وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه إلي 29.91 جنيه للشراء و30 جنيه للبيع

اليوان الصيني



سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.46 جنيه للشراء و6.48 جنيه للبيع



الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه إلي 124.12 جنيه للشراء و124.488 جنيه للبيع

الريال القطري

وصل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 65.91 جنيه للشراء و66.28 جنيه للبيع.

