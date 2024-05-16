قافلة طبية للكشف على المواطنين وصرف العلاج بقرية أولاد يحيى بدار السلام

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، لتفقد فعاليات القافلة الطبية للكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان بقرية " أولاد يحيي " بمركز دار السلام، ضمن مشروع " دار وسلامة " في إطار المبادرة الرئاسة " حياة كريمة "، بحضور وفد وزارة التخطيط، والذي يضم كل من " محمد شريف الحلي، وأحمد رضا القصاص منسقا مشروع " حياة كريمة " بوزارة التخطيط، ومن جامعة عين شمس، الدكتورة جيهان عبد المنعم وكيل الجامعة، وطارق عامر مدير عام مشروعات البيئة، ومن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ناهد يسري مدير قطاع التمكين الاجتماعي، وعلي عبد المحسن مدير البرامج بقطاع التمكين الاجتماعي، بحضور محمد السيد رئيس مركز ومدينة دار السلام، ومحمد جمال مدير مؤسسة صناع الحياة بسوهاج.

واستمرت فعاليات القافلة الطبية بمستشفى التكامل بأولاد يحيي، خلال الفترة من 15 وحتى 16 مايو الجاري، حيث تضم القافلة 25 طبيبا من جامعة عين شمس؛ لتقدم خدماتها الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، وفي مختلف التخصصات " باطنة، وكلى، أطفال، نساء، أوعية دموية، أنف وأذن، رمد، جلدية، صدر، قلب، مخ وأعصاب، أسنان، وعظام "، بالإضافة إلى تخاطب وتوعية اجتماعية وصحية، كما تشمل القافلة كرنفال ومسرح للأطفال، وتوفر القافلة أيضا امتحانات فورية لمحو الأمية تابعة لهيئة تعليم الكبار.

وقام أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج ووفد وزارة التخطيط أيضا بتفقد عدد من المنازل المستحقة لإعادة التأهيل ضمن فعاليات مشروع " دار وسلامة " تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريفىالمصري "حياة كريمة"، مؤكدا على أهداف المشروع الذي يعتمد بشكل أساسي على الارتكاز إلى إحداث تطور نوعي ملحوظ في طبيعة البيئة السكنية التي يعيشها السكان، ودعم الخدمات الأساسية العاجلة لهم من " مياه الشرب، والسكن، والخدمات الصحية "؛ لتحسين مستوى الخدمات وحالة المجتمع المحلي والمواطنين، تماشيا مع توجهات القيادة السياسية، وتحقيق حياة كريمة لهم، في إطار أهداف التنمية الشاملة المستدامة، ورؤية مصر 2030.