الكشف على 1346 مريض بقري غرب الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية بنجر ٢ بالوحدة الصحية لقرية بنجر ٢ بمنطقة برج العرب بالاسكندرية والتي تبعد ٣١ كم عن اقرب مستشفي ( مستشفي برج العرب المركزي ) يأتي ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية {حياة كريمة} وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

٩ تخصصات

و من جانبها صرحت الدكتورة غادة ندا ، أن القافلة ضمت ٩ تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نساء- تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٧ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.



الكشف الطبى على ١٣٤٦ مريض

وأشارت الي أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ١٣٤٦ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٢٥ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

إجراء ١٨١ تحليلا طبيا

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي ، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ١٨١ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ١٣٤ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ٢ اشعة سينية علاوة على فحص ٢٢٩ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٦٦٩ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

و في سياق اخر ، اجتمعت الدكتورة شيماء فتحي، منسق الوزارة للرعاية الأساسية بمحافظة الإسكندرية ، مع الدكتورة هناء عبدالرحيم مدير عام الرعاية الاساسية والشئون الوقائية والدكتورة منى عز الدين مدير الرعاية الأساسية والسادة مديري عموم المناطق الطبية وادارة برج العرب الطبية ومديري الطب الوقائي ومديري الرعاية الاساسية ورعاية الامومة والطفولة ومشرفات التمريض بالمديرية والمناطق؛

وذلك لمتابعة وعرض نتائج المرور الإلكتروني على منشآت التطوير بمرحلتيها الأولى و الثانية ومناقشة معوقات العمل وخطط التحسين مع كل ادارة.

وأثنت الدكتورة شيماء فتحي على عمل الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأساسية للنهوض بتقديم كافة الخدمات الصحية كما ناقشت مع الحضور بعض النقاط الواجب استكمالها و التركيز عليها لرفع كفاءة العمل بوحدات الرعاية الأساسية والتشجيع على استمرار العمل بالخطة التدريبيه المتكاملة للمرحلة القادمة لتلافي كافة السلبيات كما أكدت على ضرورة عمل خطه تسويقية لجميع الخدمات المقدمة بالوحدات لتعريف المواطنين بها.

وجدير بالذكر انه قد تم خلال الاسبوع الماضي مرور كافة الفرق الفنية على عدد ٢٤ وحدة صحية من وحدات التطوير بالمحافظة لمتابعة سير العمل والتدريب على رأس العمل لإصلاح اي سلبيات وكيفية تلافيها فيما بعد.



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